Dopo Simone Inzaghi, è Nicolò Barella a presentarsi ai microfoni di DAZN per analizzare la sconfitta dell'Inter a Bologna: "Sicuramente può succedere, ma quest'anno è successo troppe volte di lasciare qualche centimetro per strada - le parole del centrocampista -. Oggi non è possibile prendere un gol 7 contro 3 nella nostra area, avevamo una palla facile da rinviare e dovevamo fare meglio. Allo stesso tempo, dico che non è facile trovare le energie nervose quando sei in corsa su tre fronti contro squadre forti come il Bologna. Lecchiamoci le ferite, domani dobbiamo ripartire e pensare che possiamo vincere su tutti i fronti".

La vostra è stanchezza mentale?

"Sicuramente è un insieme di cose, non ho mai trovato scuse. Non esiste la stanchezza fisica a 2' dalla fine, dovevamo fare meglio: è solo colpa nostra, anche se il Bologna ha fatto un bel forcing. Un pari sarebbe stato il risultato più giusto, dobbiamo lavorare meglio su queste situazioni perché il calcio non perdona e noi vogliamo continuare a vincere".

Come sta la squadra fisicamente?

"La squadra è stanca, le partite sono tante. A fine anno, ci sarà anche il Mondiale per Club. Ma non vogliamo trovare scusa e lottare su tutti i fronti perché ce lo meritiamo. Ora bisogna godersela e dare tutto, sapendo che è difficile. Dobbiamo trovare le energie che a volte mancano".

