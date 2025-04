Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Celta Vigo, in programma domani alle 16.15, Hansi Flick, tecnico del Barcellona, ha mostratto tutto il suo disappunto per la decisione della Liga di far giocare la sua squadra con il Valladolid, nella sfida che precede la semifinale d'andata di Champions contro l'Inter, sabato 3 maggio ore 21 e non prima per per avere più riposo. La partita era in programma domenica 4 maggio ore 14, ma è stata anticipata.

"Non voglio trovare scuse o lamentarmi. Sono contento perché non giochiamo contro il Valladolid domenica alle 14:00, ma sabato alle 21:00. E va bene così. Ma perché non giochiamo alle 16:00 o alle 18:00? Perché no? Datemi una ragione. Voglio vedere chi decide, perché è una barzelletta - le sue parole -. E' qualcosa che riguarda il calcio spagnolo, perché se avremo successo in Europa, il campionato spagnolo ne trarrà beneficio. Sono senza parole. La situazione è incredibile. Ogni Federazione ha a cuore le proprie squadre, ma non qui. Non gli importa del riposo o del fatto che i giocatori vadano a letto alle 5 del mattino. Dicono di giocare e torneranno. Non hanno idea di cosa significhi per i giocatori. E' incredibile".