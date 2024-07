Marko Arnautovic potrebbe direi addio alla Nazionale dopo questo Europeo, conclusosi con l’eliminazione della sua Austria per mano della Turchia: “È incredibile uscire così da questa partita. Non riesco a descriverlo, ma questo è il calcio - le sue parole ai microfoni di Servus TV -. Congratulazioni alla squadra turca, hanno dato tutto sul campo per 95 minuti, ma per noi è finita. Non so nemmeno quali parole trovare. È molto triste che siamo stati eliminati”.

Sulla Nazionale: “Sono molto orgoglioso di aver guidato la squadra come capitano in campo. Ma ora devo tornare dalla mia famiglia e riflettere su molte cose. Potrebbe essere stata la mia ultima partita. Devo prima elaborare tutto questo e poi si vedrà. Se si potesse vedere dentro di me, si capirebbe. La sensazione che provo ora è incredibile. Sono molto grato a Rangnick per tutto ciò che ha fatto per me, ma ora devo riflettere con la mia famiglia e ricaricare tutto. È stata una stagione molto lunga, con alti e bassi. Per me personalmente è stata una stagione felice, ma quello di oggi ha superato tutto. Spero di poter ritrovare me stesso in questi giorni e poi prenderò una decisione”, ha concluso.