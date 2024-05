Prende la parola dal palco della festa degli Inter Club di Milano anche il CEO nerazzurro Alessandro Antonello: "Celebrare insieme questa seconda stella ci riempie di orgoglio. Sono tante le persone che lavorano all'interno dell'Inter, vorrei cogliere l'occasione questa sera per ringraziare tutti questi ragazzi che dietro le quinte aiutano il club a essere quello che siamo diventati oggi. È un percorso iniziato parecchi anni fa", le parole riportate da Tutto Mercato Web.

Antonello ha una parola importante per il presidente uscente: "Stasera vorrei ringraziare il presidente Steven Zhang, che ha riportato l'Inter dove meritava di essere. È il secondo presidente più vincente nella storia del club, non può che essere ringraziato. Oggi si apre una nuova pagina, con nuovi proprietari: ho già avuto modo di incontrarli e posso dire che l'intenzione è quella di dare continuità, non posso che dire che possiamo guardare al futuro con tranquillità e gioia".

