Dopo l'incontro di ieri tra il sindaco di Milano Beppe Sala e i rappresentanti di Inter e Milan per l'ennesima chiacchierata sull'argomento nuovo stadio, meeting definito dalla Gazzetta dello Sport positivo, l'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello ha risposto alla Rosea dando delucidazioni in merito alla questione.

Senza giri di parole: il nuovo stadio è più vicino dopo l’incontro di ieri?

"Sì, ora siamo più ottimisti. Perché finalmente è stata stabilita una timeline: luglio e agosto serviranno ai tecnici per preparare i dossier sul dibattito pubblico, a fine agosto ci sarà un passaggio in Giunta, a metà settembre partiranno i vari incontri con i comitati e le istituzioni, entro ottobre ci sarà una relazione conclusiva. Se tutto questo verrà rispettato, da novembre procederemo alla fase di progettazione esecutiva. Ci vorranno almeno 9 mesi, poi nell’autunno 2023 il via ai lavori per debuttare nel nuovo impianto nel 2027-28".