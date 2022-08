Prime partite stagionali per l'Anderlecht e spuntano i primi dubbi intorno a Sebastiano Esposito . L'attaccante arrivato in prestito dall'Inter sin qui non ha brillato con la maglia biancomalva, e il suo rendimento stride ulteriormente se confrontato con quello del compagno di reparto Fabio Silva , diventato a suon di gol il beniamino del Lotto Park. Pesano anche gli errori nel match di qualificazione di Conference League contro il Paide Linnameeskond, di cui uno in verità piuttosto banale.

Alla vigilia del match contro il Sint-Truiden, il tecnico Felice Mazzù si è nuovamente speso in difesa del ragazzo di Castellammare di Stabia: "Per lui è dura. Ma sta lavorando sodo e noi saremo lì per aiutarlo e sostenerlo. Ci sono giocatori diversi come Fabio, che non hanno bisogno di tempo per adattarsi ed esibirsi subito. Per alcuni come Sebastiano ci vuole più tempo. Non significa niente", assicura. Esposito, intanto, inizia dalla panchina l'odierno match di Pro League