"Per come ho visto io il Napoli, e per come l’Inter si è espressa fin qui in campionato, mi verrebbe di non credere troppo all’ipotesi di una rimonta. Ma la Champions ha mostrato una faccia diversa della squadra di Inzaghi". Lo afferma Alessandro Altobelli, che alla Gazzetta dello Sport ha parlato delle residue speranze di rimonta scudetto per i nerazzurri