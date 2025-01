Durante la sua analisi alla Domenica Sportiva su Rai Due, l'ex nerazzurro Daniele Adani ha preso le difese dell’Inter e del lavoro di Simone Inzaghi dopo la vittoria per 3-1 contro l’Empoli. L’opinionista ha sottolineato come il percorso dei nerazzurri sia spesso giudicato con troppa severità, nonostante i risultati positivi ottenuti finora: "Ragazzi, l’Inter ha perso solo tre partite in questa stagione: la Supercoppa e una in Champions, ma per il resto ha vinto o pareggiato. Stimo molto lo staff di Inzaghi, conosco il loro modo di lavorare. È vero, l’Inter ha la squadra per vincere lo scudetto e arrivare fino in fondo in tutte le competizioni, ma tra il dire e il fare c’è sempre dell’altro", ha detto Adani.

L’ex difensore ha anche commentato il recente pareggio con il Bologna: "Se il Bologna arriva a San Siro e gioca una partita compatta e offensiva, ci sta che tu faccia una mezza battuta d’arresto. Ma ci sono tante cose belle nell’Inter. Quando si giudica questa squadra lo si fa sempre partendo da un pregiudizio, ma guardate i risultati. La critica dovrebbe essere più equilibrata".

Adani si è poi espresso sul futuro di Davide Frattesi, rispondendo alla domanda se l’Inter debba puntare sul centrocampista azzurro: "Se una squadra vuole fare il salto di qualità, passando dal campionato locale al palcoscenico internazionale, un giocatore come Frattesi deve restare. È un elemento fondamentale per il progetto".