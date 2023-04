Intervenuto ai microfoni della Bobo TV, l'ex difensore Daniele Adani analizza così Empoli-Inter, match vinto 3-0 dai nerazzurri: "Il primo tempo del Castellani era da sconsigliare a chi ama il calcio. Sono partite che si vedono spesso nel nostro campionato dove si gioca a due all'ora e si perdono tanti palloni. Poi c'è stata talmente tanta differenza tra un'Inter che ha due squadre, e si è visto, e un Empoli che ogni anno deve rinnovarsi. Quest'anno secondo me i toscani hanno fatto molto meno bene del solito, hanno la fortuna di avere 32 punti, altrimenti rischierebbero fino alla fine. Credo che alla fine si salveranno, ma questo Empoli gioca molto meno bene di quello di Andreazzoli".

Sull'Inter: "Lukaku secondo me è ancora molto lontano dal giocatore visto con Conte, ma si sta ritrovando. Secondo me al momento è al 60%. Ha fatto una buona partita come atteggiamento, ma su quello lui non tradisce. Non gli bastava fare un gol, ne ha fatti due con un assist. Porti via i tre punti con due gol di Lukaku che sicuramente sono un bottino positivo in un momento decisivo della stagione".