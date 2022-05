Come risponderà, nel caso, l’Inter a Udine? "Con la consapevolezza di chi sa di essere forte e di aver fatto un percorso di lavoro, iniziato addirittura con Spalletti e proseguito con Conte e ora Inzaghi. L’Udinese è in un gran momento di forma, ma l’Inter deve sentirsi sicura della propria superiorità: una nuova battuta d’arresto dopo Bologna sarebbe deludente".

Lele, cominciamo da Milan-Fiorentina di oggi pomeriggio. "La parola chiave per Pioli sarà attenzione. I viola sono in un periodo complicato: fanno sempre la partita, ma hanno problemi negli ultimi 30 metri e concedono sempre qualcosa. Credo che al Milan basterà conservare la solidità difensiva mostrata negli ultimi due mesi grazie alla grande attenzione, appunto, per poi colpire almeno una volta davanti".

"Niente pronostici, questo campionato ci ha insegnato che è pericoloso farli. Il Milan dopo il derby perso in Coppa Italia è andato subito sotto con la Lazio, ma ha avuto la forza, lo spirito di non mollare. Al contrario, l’Inter era uscita dalla “crisi” di febbraio ritrovando il gioco, ma a Bologna è mancata nell’atteggiamento dopo il pareggio di Arnautovic. Il clamoroso errore di Radu che è costato il ko non è un episodio isolato, ma figlio di un’ora giocata male, senza la concentrazione e la pazienza necessaria". Lo dice Daniele Adani , intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport per parlare della lotta scudetto.

I nerazzurri giocheranno in anticipo nel turno successivo. A San Siro contro l’Empoli.

"L’Empoli non ha, sulla carta, più obiettivi, ma dopo un girone di ritorno complicato, ha ritrovato il suo calcio sbarazzino e la vittoria sul Napoli ha ridato entusiasmo. Ecco perché sarà una gara in cui non deve mancare il rispetto, altrimenti può diventare rischiosa".

Ultimo turno in contemporanea: Milan in casa del Sassuolo, Inter a San Siro con la Samp.

"Ai rossoneri occorrerà freddezza, perché il Sassuolo quando è in giornata ti obbliga anche a soffrire. Se l’Inter, invece, si giocasse lo scudetto con la Samp, punterei sulle individualità dei campioni. I Perisic, i Lautaro e via dicendo avrebbero l’occasione di griffare il tricolore e non se la lascerebbero sfuggire".

