Daniele Adani è intervenuto ieri sera alla Domenica Sportiva dando il suo punto di vista sulla gara dell'Olimpico. "L'Inter è la più forte e parte in vantaggio rispetto a tutte - afferma -. Si fanno male Acerbi e Calhanoglu ed entrano De Vrij e Frattesi. Se diciamo certe cose di Frattesi in nazionale, vuol dire che Frattesi è un titolare nell'Inter. De Vrij lo è nell'Olanda dove mette in panchina De Ligt. Chi entra è comunque titolare".

"Poi - prosegue - c'è la partita che va fatta a livello mentale, di sacrificio. C'è Barella che deve giocare davanti alla difesa, che lo sa fare. Ci sono delle situazioni che dentro la partita ti costringono a vivere diverse partite e l'Inter le sa vivere, è molto consapevole che il campionato deve perderlo più l'Inter".