Analisi tra campo e mercato durante la Bobo Tv, con Lele Adani che parla così di Denzel Dumfries, match winner per l'Inter a Lecce che non smette di fare gola ad alcuni club europei: "E' migliorato tanto, non a caso arrivano le richieste delle grandi società come il Bayern Monaco", le parole dell'ex difensore. Che, subito dopo, ha commentato anche il mancato arrivo di Gleison Bremer in nerazzurro: "Se l'Inter fosse riuscita ad acquistarlo avrebbe 'rimpiazzato' sia De Vrij che Skriniar, col quale avrebbe potuto realizzare una plusvalenza".