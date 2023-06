Anche il difensore Francesco Acerbi ha rilasciato le proprie sensazioni ai microfoni di RSI a pochi giorni dalla finale di Champions: "Lo scetticismo iniziale? Io conosco le mie qualità e sapevo di poter dare tutto in campo. Ho giocato e cercato di fare qualcosa di importante per me. Nessuno si aspettava di arrivare in finale, anche se dopo il girone abbiamo iniziato a pensare di poter fare qualcosa di buono. Ce la metteremo tutta per far diventare questo sogno realtà".

Haaland sarà il pericolo numero uno: "È un giocatore fortissimo, ogni pallone che tocca fa gol, ma non è l'unico a fare la differenza: hanno giocatori come Gundogan e Grealish. Da anni sono tra i primi club del mondo, ma è una finale e ce la giocheremo. Proveremo a fare qualcosa di straordinario perché ce lo meritiamo. Come stiamo? Questa finale dal punto di vista emotivo si prepara da sola, dovremo lavorare sui dettagli perché in finale contano quelli".