Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, commenta così a Inter TV il match pareggiato stasera per 1-1 contro il Genoa a Marassi: "Noi giochiamo a San Siro, quindi sappiamo bene il tifo che differenza fa. Abbiamo subito quel gol su calcio d'angolo, ma credo che il pareggio sia giusto. Abbiamo avuto difficoltà sui calci piazzati e non abbiamo creato tanto, il risultato è giusto. Cosa abbiamo imparato? Che bisogna marcare sui calci d'angolo, fare una partita tosta. Non è stata una gara bellissima da parte nostra, ma potevamo comunque vincerla".

Con che spirito inizierete il 2024?

"Il solito spirito, rivedremo gli errori. Abbiamo un buon bottino fin qui e credo che quello di stasera sia comunque un buon punto".