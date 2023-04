Mi annovero da sempre fra i calciofili inclini alla dietrologia, anche se quelli nerazzurri mica sono nati così. Sono stati inculcati da certa storia "deviata" - ed in quota parte subita - degli ultimi 60 anni... Dunque, mi è venuto "naturale" trascorrere il periodo pasquale facendomi macerare da un unico dubbio: ma all'arbitro inglese Oliver saranno stati sufficienti 5 anni per imparare almeno a fare la differenziata? L'allusione è all'uscita dialettica di un insaputo cardiologo nostrano - nonché chirurgo un tanto al kg - il quale, dopo l'infausto epilogo, per quanto vincente, di un Real Madrid-Juve nei quarti della CL 2017-18 (terminato 1-3) avanzò l'ipotesi che quel direttore di gara avesse "un bidone dell'immondizia al posto del cuore". Il tutto per via di un rigore decisivo omaggiato ai madrileni al 97.mo. D'altronde era risaputo che a Madrid fossero maestri nel fare incetta di tante spudorate gestioni regolamentari elargite ad hoc da svariate squadre arbitrali del continente: giusto a partire, per limitarsi ai nerazzurri, dalla "biglia" di Bergomi per continuare coi "soprusi" di Hugo Sanchez nell'area piccola di Zenga e per finire alle scorribande assortite di quella "bestia nera" di Santillana. Tanto per integrare la temporada dei trattamenti speciali riservati in Coppa ai madrileni dai fischietti europei, basti ricordare che il Real è l'unica squadra delle 8 arrivate ai quarti ad avere l'intera rosa con la fedina disciplinare ancora intonsa: manco un diffidato! Tornando invece ai supposti problemi di cuore dell'arbitro Oliver, il caso vuole comunque che gli appassionati nerazzurri fossero già parecchio edotti su materie attinenti al miocardio. Se non altro per tutte le vicissitudini passate e recenti di alcuni giocatori che, a causa di patologie cardiache, avevano dovuto dismettere la maglia della Beneamata (tipo Kanu ed Eriksen) o non erano mai riusciti ad indossarla (ed era toccato, invece, a Fadiga).

Ma un arbitro con un (presunto) organo vitale "diversamente pulsante" (e forse pure di cattivo odore...) finora non era mai toccato in sorte ai nerazzurri... Da qui le conseguenti e sopracitate preoccupazioni sulle "capacità di conferimento" eventualmente acquisite dal fischietto inglese. Per fortuna - checché ne pensino alcuni portoghesi - ogni dubbio è stato dissipato dalla gestione giudizievole della partita, specie sui rigori (quello non concesso al Benfica - con Ramos, peraltro, già in caduta spontanea - e l'altro assegnato, invece, all'Inter). Dando quindi ragione all'ex giacchetta nera Casarin che sul Corsera - poi imitato anche da Cesari a Mediaset - aveva argomentato su Oliver in termini di "arbitro cresciuto negli anni e 'colpevole solo' di non essersi potuto giovare, 5 anni fa, dell'ausilio della VAR". Della serie: non si sputa (quasi) mai nel piatto dove si è mangiato. Altri tempi quando a quelle nostrane tavole imbandite (tuttaunaparola!) sedevano anche altri commensali poi risultati "sgraditi" o "scomodi" o forse solo "pentiti" agli occhi dei vertici arbitrali: tipo gli stessi Casarin, i Nucini, i Gavillucci, ecc... Venendo alle cronache del Da Luz - finalmente liete - mi limito a dar ragione ad Inzaghi, per il quale i conti si dovranno fare solo al 90.mo e passa del ritorno a San Siro.