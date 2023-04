Con tutti i gol che più non sforna, di Big Rom bisognerebbe scrivere solo peste e corna. Senonché c'è di mezzo una società di appartenenza del cui operato il conto, invece, proprio non torna. Ma che scelta sarebbe, quella nerazzurra, di adottare la politica dello struzzo!? Avanti di 'sto passo, a Lukaku potrebbe arrivare la solidarietà financo di Roberto Pruzzo.

Infilare la testa sotto la sabbia parrebbe come denunciare che Romelu sia affetto da una dermatite solo un po' più fastidiosa della scabbia. Ed invece è un'urgente questione di scura pelle per il cui becero oltraggio tutti i razzisti meriterebbero di finire rinchiusi in buie celle. Valutare - per la squalifica del giocatore belga - di NON inoltrare alcun ricorso alla FIGC non farebbe altro che alimentare, dopo, un generale rimorso. "Eh che, siamo fessi!", sbotterebbero per giunta, in coro, schiere di interisti perplessi. Come ha infatti evidenziato l'avvocato che di Lukaku cura gli interessi, non c'è da perdere quest'occasione, ma senza scendere ad indicibili compromessi. Solo che, stante un difetto di traduzione, qui non si parla però di legislatura, bensì di una fallace legislazione. Quella che a furor di popolo, per correggerla, potrebbe pure far innescare una parlamentare sollevazione...

Richieste e incitazioni a “fare qualcosa” - come ha riportato FcInterNews - ne sarebbero già arrivate a iosa. Sono giunte all’Inter da tutto il mondo e pertanto non si può reagire facendo solo un puerile "girotondo"... Quella è roba da perdenti e per elettori di sinistra: qui, invece, ci sono in ballo gli attributi e la credibilità di chi ci amministra. Marotta e Capellini si predispongano allora per cavalcare il felice precedente col Pescara di Sulley Muntari. E che diamine: siamo l'Inter di Milano, mica gli albanesi del Flamurtari! Nessuna offesa, ci mancherebbe, per i tifosi di Valona: ma se i dirigenti nerazzurri non s'attiveranno nel senso evocato, potrebbero fare la mesta fine dei tori di Pamplona.