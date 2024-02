Arturo Vidal è stato accolto come una star dal Colo Colo. Il club cileno ha postato un video in cui si vede l'ex centrocampista nerazzurro, protagonista nei giorni scorsi anche per un'intemerata sul futuro di Sanchez (a cui ha consigliato di andarsene dall'Inter), arrivare in elicottero nello stadio della sua presentazione.