Fiumi di tifosi nerazzurri, con tanto di supporto dei tifosi biancocelesti che come reso noto nelle ore precedenti si uniranno ai gemellati in un grande abbraccio 'anti-Juve' in vista della sfida di questa sera tra Juventus e Inter valida per la finale di coppa Italia. Raduno già avvenuto tra interisti e laziali che si sono ritrovati in zona Ponte Milvio prima di raggiungere l’Olimpico.