La delegazione dell'Inter è arrivata in questi minuti al ristorante 'Cracco', in pieno centro a Milano, per il pranzo UEFA con i dirigenti del Lipsia, che precede come da rituale la gara di Champions League. Il primo ad arrivare è stato il vice presidente Javier Zanetti, poi a ruota lo hanno seguito il presidente Beppe Marotta, il CEO Alessandro Antonello e il CRO Giorgio Ricci. Di seguito il video girato dal nostro inviato:

L’arrivo della dirigenza nerazzurra al pranzo UEFA ️ pic.twitter.com/bpL71M7Xp7 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) November 26, 2024

