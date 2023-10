Mentre l'Hellas Verona si prepara ad affrontare la Juventus in campionato, il presidente Maurizio Setti snobba i bianconeri nella lotta al tricolore. "Secondo lei la Juventus è la favorita per lo scudetto?", la domanda che gli viene posta all'uscita dalla sede della Lega Serie A. Pronta la replica del numero uno del club gialloblu: "No, per me è l'Inter. È più forte".

Chi vince lo scudetto? Il presidente del Verona Setti non ha dubbi ⬇️ pic.twitter.com/gs9zCaop7Q — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) October 27, 2023