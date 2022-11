Grazie a un rigore molto dubbio fischiato a Osimhen a metà ripresa e realizzato da Lozano, il Napoli è riuscito a perforare il muro dell'Empoli, prima di mettere la partita in ghiaccio con il raddoppio di Zielinski. Ospiti, peraltro, ridotti in dieci per il doppio giallo a Luperto. Gol e highlights del match del Maradona.