Terza vittoria consecutiva per l’Inter tra campionato e Champions League. I nerazzurri battono per 3-2 il Torino a San Siro in un match che rischia di complicarsi più del dovuto. Dopo 20’ i granata restano in dieci per l’espulsione di Maripan. Sembra tutto in discesa per i nerazzurri, che trovano il doppio vantaggio con Thuram. Poi, però, il gol di Zapata riapre i giochi. Nella ripresa segna ancora Thuram, poi il rigore realizzato da Vlasic costringe l’Inter a un finale di sofferenza.