Assente a sorpresa al pranzo UEFA tra le dirigenze di Inter e Porto, il presidente nerazzurro Steven Zhang ha raggiunto il gruppo nel locale in centro a Milano in un secondo momento, uscendo poi in compagnia di Alessandro Antonello e Giorgio Marchetti (segretario generale UEFA) senza tuttavia sottrarsi alle richieste di selfie dei tifosi in strada. Per lui soliti cori dai più seri ai più scherzosi, come "Grande Steven!", "Presidente caccia i soldi" o "Portaci i giocatori!". A seguire le immagini (CLICCA QUI SE SEGUI DA APP).