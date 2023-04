La sfida cruciale per la corsa salvezza tra Spezia e Salernitana finisce 1-1, con due gol frutto di due sviste delle difese: i campani passano in vantaggio con una goffa autorete siglata da Mattia Caldara, ma vengono riacciuffati da Eldor Shomurodov, mandato in porta da uno svarione di Lorenzo Pirola. Rivedi gli highlights del match del Picco nel video a fondo pagina (CLICCA QUI SE VISUALIZZI DA APP).