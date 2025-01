Si scalda l'atmosfera a Praga, quando manca sempre meno al fischio d'inizio della sfida di Champions League tra lo Sparta e l'Inter. I tifosi interisti si sono radunati nell'iconica piazza della Città Vecchia, proprio dove si trova il celebre Orologio Astronomico, monumento medievale. Cori d'incitamento per la squadra di Inzaghi e poi la partenza del corteo nerazzurro. D'altronde i punti in palio sono importanti per cercare di concludere nella top 8 la prima fase della competizione.