Mentre in casa Inter gli attaccanti devono stringere i denti fino al ritorno di Marko Arnautovic, ce n'è uno che gioca in Francia e ieri ha segnato la sua prima rete stagionale. Martin Satriano, tornato al Brest in prestito, ieri sera ha evitato la sconfitta dei suoi con una zampata al 93' in casa contro il Tolosa. Gli ospiti erano andati in vantaggio al 27' con Frank Magri. L'uruguagio si è fiondato su un pallone respinto male dal portiere avversario Guillaume Restes e ha tolto le castagne dal fuoco per il Brest, che ha gli stessi punti del PSG ed è quarto in classifica dopo 8 giornate di campionato. A seguire le immagini.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO SE SEGUI DA APP