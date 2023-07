Ceduto Brozovic all'Al-Nassr, l'Inter ora deve regalare a Simone Inzaghi due centrocampisti, complice anche l'addio di Gagliardini. L'investimento maggiore potrebbe essere fatto su Frattesi, prima scelta da tempo, o Samardzic, talento classe 2002 dell'Udinese. Le differenze delle due operazioni tra costo, posizione in campo e caratteristiche. E l'Inter sonda anche la pista che porta a Kamada. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app).