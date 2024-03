Tchaouna chiama, Kamara risponde: la prima sfida valida per il 27° turno di Serie A tra Salernitana e Udinese, disputata questo pomeriggio allo stadio Arechi di Salerno, è terminata in perfetta parità (1-1). Il pareggio finale serve a ben poco, soprattutto al fanalino di coda allenato da mister Liverani, che oltre a una classifica sempre più complicata si è ritrovato anche a dover gestire il caso Dia: l'attaccante ex Villarreal oggi non è voluto entrare in campo ed è stato quindi pubblicamente tagliato fuori dal suo allenatore a fine partita. Guarda gli highlights del match nel video allegato!