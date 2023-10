La Roma ritrova la vittoria dopo il ko dello scorso turno contro il Genoa. I giallorossi all'Olimpico hanno piegato per 2-0 il Frosinone grazie a un gol per tempo: al 23' segna il solito Lukaku che sfrutta al meglio una verticalizzazione di Mancini e un velo di Dybala, all'83' il raddoppio di Pellegrini che deposita in rete il traversone su punizione ancora della Joya. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.