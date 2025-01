L'Atalanta batte il Como in rimonta nella sfida che si è giocata oggi al Sinigaglia. I lariani erano passati in vantaggio con il bolide mancino di Nico Paz, poi la doppietta di Retegui ha lanciato la rimonta dei bergamaschi, che raggiungono così quota 47 punti in classifica. A fondo articolo trovate gli highlights della partita.