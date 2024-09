Grazie ai gol di Gianluca Busio e Joel Pohjanpalo, il Venezia di Eusebio Di Francesco ha festeggiato al Penzo la prima vittoria stagionale, superando il Genoa per 2-0 nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Partita segnata per il Grifone anche dal gravissimo infortunio occorso a Ruslan Malinovskyi. Rivedi gli highlights nel video a fondo pagina.