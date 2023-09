VIDEO - Pessina: "Sconfitta contro l'Inter era prevedibile, Loro puntano allo scudetto"

Serata di gala per il calcio italiano, che vede diversi protagonisti della Serie A tra dirigenti e calciatori impegnati questa sera all'evento per il premio "Gentleman Fair Play" che si tiene a Milano. Presente anche il capitano del Monza Matteo Pessina, che in mixed zone ha parlato anche della sconfitta arrivata alla prima giornata di campionato contro l'Inter a San Siro, sottolineando la differenza di obiettivi e ambizioni dei biancorossi rispetto a quelle della squadra di Simone Inzaghi: "Abbiamo fatto la prima vittoria in casa con l'Empoli, poi è arrivata la sconfitta a San Siro contro l'Inter, una squadra che punta allo scudetto e ha giocato una finale di Champions pochi mesi fa. Sicuramente siamo andati con l'idea di giocarcela ma era prevedibile una sconfitta".

