Sembrava potesse essere la direzione di un disperato rilancio in casa Monza, ma all'U-Power Stadium il risultato finale della partita con il Parma ha detto 1-1. I brianzoli sono passati in vantaggio grazie al gol di Izzo in avvio di secondo tempo. Nel finale i ducali raggiungono il pari grazie al grande destro a giro di Bonny, bravo a trovare il jolly dal cilindro. A fine pagina trovate i gol e gli highlights della partita.