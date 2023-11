"Sono molto orgoglioso di ricevere questo prestigiosissimo premio in un contesto della Regione Lombardia, la mia regione, con il presidente Attilio Fontana che è stato mio compagno di liceo e quindi ci sono tante affinità". Comincia così il discorso di Beppe Marotta durante la presentazione di 'FICTS Festival Sport Movies & tv', con l'ad dell'Inter premiato con la Guirlande d'Honneure insieme ad Adriano Galliani.

"Il fatto di essere qua per me è grande motivo d'orgoglio, con me tra i premiati c'è Adriano Galliani che per me è un modello, un'icona dello sport - aggiunge il dirigente nerazzurro -. È meno giovane di me quindi da lui ho potuto prendere tante cose da lui anche se le prime schermaglie le abbiamo vissute a fine anni '70, quando lui era a Monza e io ero ragazzino a Varese. Il suo palmares è molto più ricco del mio ma spero non dico di eguagliarlo perché è impossibile ma di avvicinarmi e soprattutto di avere sempre davanti il suo modello di riferimento. Ci accomunano grandi valori, come quello dello sport di cui siamo entrambi appassionati del calcio. Ma anche il coraggio e l'umiltà, valori che sono racchiusi nello sport. Credo che questa sia la testimonianza più autentica che lo sport sia una palestra di vita e un contenitore di valori che se uniamo alla cultura viene fuori un binomio vincente. Sta a noi trasmettere questi valori ai giovani, perché siamo dirigenti di Inter e Monza ma poi abbiamo una filiera di ragazzini e ragazzine che cercano di emularci. I campioni dello sport anche se non parlano trasmettono dei valori, sta a noi educare i giovani per farli diventare prima degli uomini e poi dei professionisti vincenti".