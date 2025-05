Monaco di Baviera è ormai da diverse ore invasa da tifosi nerazzurri provenienti da ogni angolo d'Italia e non solo, che hanno occupato festosamente i principali angoli della città in attesa di recarsi all'Allianz Arena per la finale di questa sera. Centro di gravità dell'oceano interista è Odeonsplatz, dove è stata allocata la fan base dedicata ai tifosi della Beneamata, colma di sostenitori accolti da un dj set e dalle note di 'Sweet Dreams' degli Eurythmics. Ecco le immagini del nostro inviato.

Odeonsplatz si veste di nerazzurro: l’attesa di PSG-Inter pic.twitter.com/aKpujQz1sZ — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) May 31, 2025