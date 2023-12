Presente anche Giovanni Malagò a San Siro per i CONI Lombardia Awards, il numero uno del Comitato Olimpico è stato interpellato su San Siro: "Sapete che sono uno che si sbilancia ma non voglio entrare nel campo degli altri. Lo stadio è di proprietà del comune e il comune farà le sue valutazioni. È possibile che venga utilizzato per confini istituzionali e commerciali. Parlo del mio ruolo e noi del Comitato abbiamo una certezza: sicuramente la cerimonia inaugurale del 2026 la faremo a San Siro. Almeno con questo siamo a posto" ha detto ai cronisti presenti.

