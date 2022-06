Presente alla cerimonia di presentazione del nuovo libro di Mike Maric, 'Respirazione e high performance', l'ex campione di nuovo Filippo Magnini, grande tifoso nerazzurro, è stato sollecitato a rispondere su alcuni temi d'attualità che riguardano l'Inter. Di seguito le parole raccolte dall'inviato di FcInterNews.it.

Da tifoso dell’Inter hai sorriso quando è tornato Lukaku?

“Ho fatto un sospiro di sollievo. Ero contento, è un grandissimo atleta che ha dato tanto all’Inter. Spero che col suo rientro possa far bene alla squadra e a tutti gli interisti. Da tifoso sono contento che in questi ultimi due anni Milano abbia detto la sua, da una parte e dall’altra, speriamo che il suo ritorno possa dare la mano per salire un gradino. All’Inter manca un solo gradino”.