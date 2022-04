Torna oggi alle 18 l'appuntamento con 'Il Salotto di FcInterNews', il nuovo format video in cui la redazione di FcInterNews commenta in diretta, con la partecipazione di voi tifosi, le vicende di casa nerazzurra. La partita con lo Spezia, le scelte di Inzaghi e il verdetto sul recupero con Bologna i temi nel menu di oggi. In studio con il direttore Fabio Costantino ci sarà il nostro redattore Raffaele Caruso.