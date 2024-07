Che si tratti di un campo da calcio o da basket, poco cambia: Lautaro Martinez resta un cecchino. Dopo aver timbrato il cartellino in maniera decisiva con Inter e Argentina alla conquista di scudetto, Supercoppa Italiana e Copa America, il Toro si dimostra abile anche con la palla a spicchi.

In una storia pubblicata su Instagram si può ammirare il capitano nerazzurro che mette a segno due triple consecutive servito dal fratello Jano, cestista di professione: "Eri confuso sullo sport, Torito", scherza il fratello di Lauti sui social.

