Vittoria della Roma, che piega per 2-1 il Lecce pur con qualche affanno. È Smalling a timbrare dopo appena 6’ il gol che porta in vantaggio i giallorossi, mentre al 39’ Strefezza gela l’Olimpico trovando la rete dell’1-1 nonostante l’inferiorità numerica (espulso nel Lecce Hjulmand al 23’). In avvio di ripresa su calcio di rigore Dybala riporta avanti la Roma, infortunandosi però proprio sulla battuta del penalty. Di seguito i gol e gli highlights del match.