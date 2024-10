La prima rete di Nico Paz in Italia non basta al Como che non va oltre l'1-1 in casa contro il Parma. Bellissimo il gol di tacco di Bonny che apre le marcature, in chiusura di primo tempo arriva poi il pari dell'argentino. Sfortunato il Parma che colpisce più legni nei 90 minuti. Ecco gli highlights.