VIDEO - La grande notte di Onana: stoppa l'Algeria, poi ci pensa Toko Ekambi

Il Camerun strappa il pass per Qatar 2022 e uno dei grandi protagonisti della qualificazione è André Onana. Il portiere, acquistato dall'Inter per la prossima stagione, ha tenuto in piedi la propria squadra stoppando a più riprese l'Algeria dopo la rete di Choupo-Mouting nei regolamentari e il pareggio di Touba al 118'. Al 124' il gol qualificazione di Toko Ekambi.