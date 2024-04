La festa era praticamente iniziata già in campo subito dopo il gol di Davide Frattesi e soprattutto al fischio finale, quando i giocatori dell'Inter e lo staff sono entrati in campo per celebrare la vittoria sull'Udinese che sa tanto di Scudetto, unendosi poi ai cori dei numerosi tifosi giunti al Blue Energy Stadium. inevitabilmente, la gioia è proseguita anche nello spogliatoio, un luogo più intimo in cui tutti hanno cantato 'La capolista se ne va', come testimoniano le immagini a seguire.