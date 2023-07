Allenamento nel pomeriggio di Tokyo per l'Inter di Simone Inzaghi presso l'Asahi Football Park di Fuchu, città inserita nella conurbazione della megalopoli giapponese. Alla seduta era presente un gruppetto di tifosi interisti locali che ha accolto con calore i giocatori al loro ingresso in campo, in particolare Barella, Lautaro e Darmian. Questa la sintesi del lavoro fatto dai nerazzurri nel video realizzato dal magazine nipponico SoccerKing.

