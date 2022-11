All'Inter sono bastate la doppietta di Dzeko e l'autogol di Palomino per uscire con i tre punti in tasca dal Gewiss Stadium di Bergamo. L'Atalanta, in rete dal dischetto con Lookman e poi con il difensore argentino nella ripresa, cade 3-2 sotto i colpi degli uomini di Inzaghi. Gli highlights del match.