A pochi giorni dalla splendida vittoria in Champions League contro il Bayern Monaco, l’Inter risponde presente anche in campionato, superando il Cagliari per 3-1 a San Siro. Nonostante un ampio turnover deciso da Simone Inzaghi, con fuori titolari come Bastoni, Acerbi, Pavard, Mkhitaryan e Thuram, i nerazzurri confermano solidità e profondità della rosa.

Nel primo tempo è dominio nerazzurro: apre le marcature Arnautovic, che poi serve anche l’assist per il raddoppio di Lautaro. In mezzo, l’unica vera occasione sarda con Piccoli, ipnotizzato da Sommer dopo una lunga corsa in solitaria.

Nella ripresa proprio Piccoli riaccende le speranze del Cagliari con l’1-2, ma l’Inter reagisce subito e mette il risultato in cassaforte con il colpo di testa vincente di Bisseck, su azione da corner. Una prova di maturità per i nerazzurri, che gestiscono le forze senza perdere incisività. Una vittoria importante che lancia la squadra verso il delicato ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma mercoledì sera. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match: