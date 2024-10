Come previsto l'Inter si è imbarcata su un volo direzione Berna stamattina, per testare già nel corso dell'allenamento della vigilia il terreno sintetico del Wandkorf dove domani sera affronterà il Basilea. Assenti gli infortunati Hakan Calhanoglu, Francesco Acerbi e Kristjan Asllani, oltre a Tajon Buchanan che non è ancora pronto, si è rivisto tra i convocati Piotr Zielinski.

In quest'ottica, molte scelte per Simone Inzaghi saranno obbligate. Ecco quale potrebbe essere la formazione in campo contro gli svizzeri: Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Taremi, Arnautovic.

A seguire le immagini dall'aeroporto di Malpensa Prime.