Giornata di allenamento per l’Inter a Riyad dopo l’arrivo in Arabia Saudita di ieri sera in vista della Supercoppa italiana che mercoledì i nerazzurri contenderanno al Milan. Allenamento in loco per la squadra, con alcuni calciatori che si sono anche trattenuti con i media locali nel pomeriggio. Di seguito il racconto della giornata dall’inviato di Fcinternews.it.