Vittoria pesantissima in chiave salvezza quella centrata dall'Empoli nell'ultimo turno di Serie A. I toscani, reduci dal ko di San Siro con l'Inter, superano 3-2 il Torino in un pazzo finale che aveva visto i granata raggiungere il pareggio in pieno recupero con Zapata (autore di una doppietta) per poi incassare la beffa firmata Niang. In rete anche Cambiaghi e Cancellieri. Di seguito gli highlights del match del Castellani.