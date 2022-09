Pari e polemiche arbitrali all'Allianz Stadium, dove alla Juve non è riuscita la rimonta completa ai danni della Salernitana che si era portata avanti 2-0 nel primo tempo. I bianconeri, dopo aver riacciuffato gli ospiti con Bremer e il rigore di Bonucci al 93', si sono visti annullare il tris di Milik a partita praticamente scaduta dall'intervento del VAR. Decisione che ha scaldato e non poco gli animi: oltre al rosso per doppia ammonizione per il polacco (la seconda perché si è tolto la maglia per esultare), sono stati espulsi anche Cuadrado, Allegri e Fazio.